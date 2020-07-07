YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Çanakkale ile Edirne il sınırı arasında yangın

Çanakkale ile Edirne il sınırı arasında yangın

EDİRNE HABERLERİ  | 07.07.2020 17:35 | Son Güncelleme

Edirne-Çanakkale il sınırı Saros Körfezinde bulunan Adilhan ve Sazlıdere arasında yangın çıktı.

Edirne-Çanakkale il sınırı Saros Körfezinde bulunan Adilhan ve Sazlıdere arasında yangın çıktı. Anızdan çıktığı düşünülen yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyü ve Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyü arasındaki ormanlık yolda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, anızların ateşe verilmesinden dolayı başlayan yangın, önceden sürülmüş tarlaların üzerine yayıldı. Sert rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana da sıçrayan yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle ve ellerine geçirdikleri dal parçalarıyla yaptı. Ancak kısa zamanda büyüyen alevler ormanlık alana da sıçradı.
Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda yangın söndürme aracı karadan, aynı zamanda 4 helikopter de havadan söndürme işlemlerine başladı.Bu sırada jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Yaklaşık 100 dönümün zarar gördüğü alandaki yangın, ormanlık alanda yayılmadan kontrol altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli’de otomobil bagajında yılan paniği

Denizli’de otomobil bagajında yılan paniği

Sakarya'da ev ve iş yeri hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Sakarya'da ev ve iş yeri hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Ölmek üzere olan kediyi kurtardı

Ölmek üzere olan kediyi kurtardı

Gelin evine hırsız girdi, çalınan maske oldu

Gelin evine hırsız girdi, çalınan maske oldu

Küçük buzağılar kazanç kapısı oldu

Küçük buzağılar kazanç kapısı oldu

İl Milli Eğitim Müdürü Tosun Çaycuma’ya geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Tosun Çaycuma’ya geldi

Edirne Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:39
Sabah
05:40
Öğle
13:24
İkindi
17:24
Akşam
20:58
Yatsı
22:49

Edirne Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Emek Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Banguoğlu Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kimi kimliğini unuttu, kimisini küçük kızı sınava bırakmadı

Kimi kimliğini unuttu, kimisini küçük kızı sınava bırakmadı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Edirne'de girdiği süs havuzundan çıkarılan yılan, doğaya bırakıldı

Edirne'de girdiği süs havuzundan çıkarılan yılan, doğaya bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.