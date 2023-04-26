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Çanakkale Kordon Boyu'ndaki ünlü "Troya Atı" FPV dronla görüntülendi

26.04.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li ünlü aktör Brad Pitt'in başrolünde oynadığı "Troy" filminde kullanılan ve 19 yıldır Çanakkale Kordon Boyu'nda sergilenen "Troya Atı", Anadolu Ajansı (AA) ekibince FPV dronla kayda alındı.

Filmde Atinalı askerlerin içine gizlenerek Truva'yı ele geçirmesinin canlandırıldığı tahta at, yapılan protokollerin ardından 2004'te demonte hale getirilip 350 parçaya ayrıldı.

19 metre boyunda ve 12 ton ağırlığındaki simge at, 3 konteynere yüklendikten sonra Japonya üzerinden aktarmalı olarak gemiyle önce İtalya'ya, ardından Türkiye'ye taşındı.

Kordon Boyu'nda bulunan Morabbin Parkı'nın yanındaki alanda Alman ekibin de katıldığı çalışmalarda 4 kaidenin üzerine oturtulan "Troya Atı", yaklaşık 15 gün süren montajın ardından sergilenmeye başlandı.

Kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı konukların yoğun ilgisini çeken at, sosyal medyada da Çanakkale'den en çok paylaşılan fotoğraflar arasında yer alıyor.

Çanakkale Yat Limanı'ndaki teknelerin de bulunduğu alanda AA ekibince pilotun gözünden uçuş izlenimi veren FPV dronla çekilen görüntülere, 19 metrelik atın çeşitli açılardan çekilmiş anları yansıdı.

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Çanakkale Brad Pitt drone truva ati

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