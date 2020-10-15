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Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Kazım Kurt’u ziyaret etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.10.2020 16:15 | Son Güncelleme

Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bir dizi temasta bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan’ı misafir etti.

Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Kazım Kurt’u ziyaret etti

Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bir dizi temasta bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan’ı misafir etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette, iki başkan da bir süre sohbet etti.
Eskişehir’i ve Odunpazarı’nı çok beğendiğini belirten Balkan, Eskişehir’in Dünya’ya ve Türkiye’ye örnek bir Avrupa kenti olduğunu vurguladı. Odunpazarı’ndan çok etkilendiğini ifade eden Balkan, Başkan Kurt’u Odunpazarı’nda gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı tebrik etti. Başkan Kurt’un desteğini her zaman hissettiklerini söylen Balkan, “Kazım Abi, her zaman yanımızda oldu. Bizden desteğini hiç esirgemedi. Konukseverliği için de ayrıca teşekkür ederim” dedi.
Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Balkan’a nazik ziyareti için teşekkür etti. Eskişehir ve Odunpazarı halkı için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Kurt, “Biz Odunpazarı Belediyesi’ni hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Sosyal, demokrat ve katılımcı bir belediyeyiz. Bizim ile aynı anlayışa sahip belediye başkanlarımıza her zaman destek olacağız" diye konuştu.

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