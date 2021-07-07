YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

07.07.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Çanakkale merkezli operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün askeri mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 subay, 4 astsubay, bir emekli astsubay ve daha önce istifa eden bir askeri personel hakkında gözaltı karar verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekipler tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Muğla ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, diğer 2 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniğiSosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniği
Kaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuşKaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuş
Dardanel, satın aldığı Yunanistan markası ile Avrupa'da elini güçlendirecekDardanel, satın aldığı Yunanistan markası ile Avrupa'da elini güçlendirecek
Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:46
Öğle
13:25
İkindi
17:22
Akşam
20:53
Yatsı
22:38

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Elçin Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Kepez
Eda Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Güler Eczanesi
Bayramic
Çelik Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.