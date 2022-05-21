Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 şüpheli tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından 6 şüpheli salıverildi, diğer 30 kişi ise nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Zanlılardan 23'ü tutuklandı, 7'si ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma ise devam ediyor.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile Gelibolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 40 şüpheliye yönelik Gelibolu ilçesi ile İstanbul ve Edirne'nin Keşan ilçesinde 17 Mayıs'ta operasyon gerçekleştirmişti.

Zanlılardan 36'sının gözaltına alındığı operasyon kapsamında yapılan aramalarda 56,51 gram sentetik kannabinoid, 3,18 gram esrar, 168,76 gram metamfetamin, 24,88 gram eroin, 23 adet sentetik ecza, 5 adet extacy hap, 52 kök kenevir ile suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin lira ele geçirilmişti.

