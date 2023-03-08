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Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Tavşanlı’da

08.03.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde "Çanakkale Savaşları Mobil Tırı" ziyaretçilere kapılarını açtı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Tavşanlı’da

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen proje ile hayata geçirilen “Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı” Tavşanlı’da ziyaretçilere açıldı. Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırını öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar gezerek yetkililerden bilgi alıyor. İçerisinde savaş dönemine ait materyallerin, videoların ve savaş objelerinin sergilendiği tır, 08 Mart - 09 Mart tarihlerinde saat 09:00 ile 17:00 saatleri arasında gezilebilecek.
Özellikle lise öğrencilerinin bu müzeyi görüp Mehmetçiğin destansı mücadelesine tanıklık etmesi isteniyor.

Çanakkale Ruhu’nu Türkiye’nin dört bir tarafına taşımayı gaye edinen tır 81 ilde 208 ayrı noktada vatandaşlarla buluşacağı belirtildi.

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