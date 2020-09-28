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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 29 Eylül’de Ağrı’da

AĞRI HABERLERİ  | 28.09.2020 21:19 | Son Güncelleme

81 ili dolaşan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 29 Eylül’de Ağrı’da ziyarete açılacak.İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların yer aldığı, çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, vatandaşların Çanakkale ruhunu yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi.

81 ili dolaşan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 29 Eylül’de Ağrı’da ziyarete açılacak.
İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların yer aldığı, çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, vatandaşların Çanakkale ruhunu yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi. Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile “Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale” ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye’nin dört bir yanına taşınacak. Mobil müze, 29 Eylül tarihinde de Ağrı’da Cumhuriyet Caddesi’nde kapılarını ziyaretçilerine açacak.

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Hayat Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesı Eczanesi
Merkez
Dılan Eczanesı Eczanesi
Diyadin
Nefes Eczanesı Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesı Eczanesi
Eleskirt
Elıf Eczanesı Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesı Eczanesi
Taslicay
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