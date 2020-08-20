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“Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi” Bartın’da açıldı

BARTIN HABERLERİ  | 20.08.2020 19:45 | Son Güncelleme

"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale ruhunu Türkiye’nin dört bir yanına taşımak için yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Bartın’da Yalı mevkisinde halkın ziyaretine açıldı.Vali Sinan Güner beraberinde Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ile il müdürleri "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"ni ziyaret etti.Vali Güner, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından projelendirilen içerisinde Çanakkale ile ilgili fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izlenebildiği, ’Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ni ziyaret ederek Çanakkale’ye henüz gitmemiş, gidememiş vatandaşlarımızı bu tarihi mirasa tanıklık etmeye davet ediyorum" dedi."Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" 20-21 Ağustos 2020 tarihlerinde ziyarete açık olacak.

"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale ruhunu Türkiye’nin dört bir yanına taşımak için yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Bartın’da Yalı mevkisinde halkın ziyaretine açıldı.
Vali Sinan Güner beraberinde Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ile il müdürleri "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"ni ziyaret etti.
Vali Güner, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından projelendirilen içerisinde Çanakkale ile ilgili fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izlenebildiği, ’Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ni ziyaret ederek Çanakkale’ye henüz gitmemiş, gidememiş vatandaşlarımızı bu tarihi mirasa tanıklık etmeye davet ediyorum" dedi.
"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" 20-21 Ağustos 2020 tarihlerinde ziyarete açık olacak.

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