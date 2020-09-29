"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" kapılarını Ağrılılara açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bünyesinde hayata geçirilen "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Ağrılı vatandaşların ziyaretine açıldı.

İçinde Çanakkale Savaşı’nı konu edinen resimlerin, videoların ve görsel materyallerin bulunduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", bugün Ağrı’nın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde Ağrılı vatandaşlara kapılarını açtı. Türkiye’nin 81 ilini gezerek Çanakkale Savaşı’nı konu alan ’Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ Ağrılı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında müzenin girişinde bulunan görevliler tarafından vatandaşların ateşleri ölçülüp maske kontrolleri yapıldı.

Çanakkale Savaşı’nı anlatan bu tarz projeleri olumlu ve anlamlı bulduğunu dile getiren Çetin Tokuz isimli vatandaş, kısa bir zaman dilimi içerisinde bu kadar önemli ve değerli bir tarihi projeyi bir güne sığdırmanın yetersiz olduğunu söyledi. Özellikle yeni neslin tarih bilincini canlı tutmak için bu tarz etkinliklerin uzun süreli yapılması gerektiğine dikkat çeken Tokuz, "Geçmişi bize hatırlattığı için, tarihimizi bize hatırlattığı için isabetli buluyorum bu tarz projeleri ama bu tarz projelerin bir güne sığdırılmasını yadırgıyorum. Bu tarz projeleri bir güne sığdırmak doğru değil. Birçok insanın bu müzeyi görmesi için daha uzun bir süre bu müzenin burada açık kalması gerekiyor. Tarihini bilen bir neslin yetişmesi için bu tür faaliyetlerin devamlılık içermesi gerekiyor. Yeni nesil bu ülkenin ne zorluklara göğüs gerilerek kazanıldığından haberleri bile yok. Yeni neslin tarih bilincini diri tutmak için bu projenin Ağrı’da ve diğer bütün illerimizde daha uzun süreli tanıtımının yapılması daha da anlamlı olacaktır" dedi.