"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Kars'ta ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği proje kapsamında, Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Kars'ta ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle yola çıkan ve Valilik önünde ziyarete açılan mobil müzeye, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Vali Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, mobil müzeyi ziyaret etti.

Kentte iki gün bulunacak mobil müzede, Çanakkale Savaşı ile ilgili resimler, fotoğraflar, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletildiği ekranlar yer alıyor.

