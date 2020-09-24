YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Kars'ta ziyarete açıldı

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Kars'ta ziyarete açıldı

KARS HABERLERİ  | 24.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Kars'ta ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği proje kapsamında, Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Kars'ta ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle yola çıkan ve Valilik önünde ziyarete açılan mobil müzeye, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Vali Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, mobil müzeyi ziyaret etti.

Kentte iki gün bulunacak mobil müzede, Çanakkale Savaşı ile ilgili resimler, fotoğraflar, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletildiği ekranlar yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Beç tavukları kenelere geçit vermeyecek
Beç tavukları kenelere geçit vermeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim”
Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim”
Kahramanmaraş'ta özel rehabilitasyon merkezi sahipleri haksız kazanç sağlamaktan tutuklandı
Kahramanmaraş'ta özel rehabilitasyon merkezi sahipleri haksız kazanç sağlamaktan tutuklandı
812 yıllık çınara büyükşehirden koruma
812 yıllık çınara büyükşehirden koruma
Y. Denizlispor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Y. Denizlispor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Kars Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
05:50
Öğle
12:05
İkindi
15:28
Akşam
18:09
Yatsı
19:28

Kars Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Saglık Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Sarıkamış’ta kavgada yaralanan hastaneye getirildi
Sarıkamış’ta kavgada yaralanan hastaneye getirildi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Turgut Kızıltaş’a aday adaylığı söylentileri soruldu
Turgut Kızıltaş’a aday adaylığı söylentileri soruldu
Kağızman Devlet hastanesinde çocuk doktoru yok
Kağızman Devlet hastanesinde çocuk doktoru yok
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.