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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Van’da

VAN HABERLERİ  | 18.10.2020 13:39 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ni ziyaret etti.Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 il ziyareti kapsamında 7’den 77’ye herkese kapılarını açmak üzere Van’a geldi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ni ziyaret etti.
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 il ziyareti kapsamında 7’den 77’ye herkese kapılarını açmak üzere Van’a geldi. Bugün kapılarını ziyaretçilere açan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesinin ilk ziyaretçisi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez oldu. Tırı gezen Vali Bilmez, yetkililerden bilgi aldı. "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle yola çıkan ve Van’da Cumhuriyet Caddesi Kent Meydan’ında vatandaşlarla buluşan müzeyi ziyaret eden Vali Bilmez, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Vali Yardımcısı Vekili Mesut Ozan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kültür Turizm İl Müdürü Bilal Sönmez ile birlikte içinde Çanakkale Savaşı’nda kalma çeşitli görsel materyallerin olduğu ve dijital gösterilerin izlendiği ‘Mobil Tır’ı gezdi. 18-19 Ekim tarihlerinde 2 gün boyunca ‘Mobil Tır’ın Van’da ziyarete açık olacağını ifade eden Vali Bilmez, milletimiz için büyük anlam ve önem taşıyan Çanakkale Zaferi’nin gelecek nesillere aktarılması noktasında gezici müzenin Van’a gelmesinden emeği geçenlere teşekkür etti.

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