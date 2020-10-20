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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesini bin 500 kişi ziyaret etti

VAN HABERLERİ  | 20.10.2020 10:30 | Son Güncelleme

Çanakkale Zaferi’ni geniş kitlelere aktarmak amacıyla 81 ili dolaşan ‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ni Van’da yaklaşık bin 500 kişi ziyaret etti.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale’den yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Van’da vatandaşların ziyaretine açıldı.

Çanakkale Zaferi’ni geniş kitlelere aktarmak amacıyla 81 ili dolaşan ‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ni Van’da yaklaşık bin 500 kişi ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale’den yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Van’da vatandaşların ziyaretine açıldı. Pandemi nedeniyle vatandaşlar ateşi ölçüldükten sonra içeri alındı. İki gün boyunca saat 09.00 ila 18.00 arası ziyaretçileri ağırlayan mobil müze, vatandaşların adeta akınına uğradı. İki günde yaklaşık bin 500 kişinin müzeyi ziyaret ettiğini ifade eden Çanakkale Savaşları Mobil Müze Proje Koordinatörü Engin Karataş, müzenin 7 ayrı vitrinle tanıtımın gerçekleştirildiğini söyledi. Van halkının ilgisinden memnun olduğunu dile getiren Karataş, “7’den 70’e tüm yaştan misafirlerimiz gelip bizi ziyaret ederek bizleri onurlandırmıştır. Çok güzel olumlu dönüşler alıyoruz. Bu tür hizmetlerin buraya gelmesinden dolayı bizlere memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Bir sonraki duraklarının Hakkari olduğuna değinen Karataş, “Hakkari, Şırnak ve Siirt olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gezmeye devam edeceğiz. Temmuzda Çanakkale’de yola çıktık, şu anda 33’üncü ilimiz olarak Van’dayız. Allah kısmet ederse 81 ili dolaşacağız” ifadelerini kullandı.
Van’da günlük 600’ün üzerinde ziyaretçi ağırladıklarının altını çizen Karataş, “Günlük Van’daki ziyaretçi sayılarımız 600’ü geçmiştir. İki günde yaklaşık bin 500 kişi ziyaret etti. Van ilimizin ilgisi, birçok ilimizin ortalamasının üzerinde bulunuyor. Ben bu anlamda Van halkının bu ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Vatandaşlar ise böyle bir imkanı kendilerine sağladıkları için yetkililere teşekkür ederek, "Müzeyi gezerken çok duygulu anlar yaşadık. İnsanların geçmişini bilmesi çok güzel. Çok etkilendik" dediler.

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