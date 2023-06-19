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Çanakkale Savaşları Mobil Tırı Bartın’da ziyaretçilerini ağırladı

19.06.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen proje ile hayata geçirilen “Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı” Bartın’da ziyaretçilerini ağırladı.

Çanakkale Savaşları Mobil Tırı Bartın’da ziyaretçilerini ağırladı

Yalı mevkiinde ziyarete açılan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırına öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İçerisinde savaş dönemine ait materyallerin, videoların ve savaş objelerinin sergilendiği tırda ziyaretçilere bilgilendirici broşürlerin yanı sıra çeşitli hediyeler armağan edildi. 3 gün boyunca 2 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırını gezen vatandaşlar Çanakkale’ye gidemeyen herkesin mobil tırı ziyaret ederek Çanakkale ruhunu yaşayabileceklerini ifade etti.

Mobil tırı eşi ve çocuğuyla ziyaret eden Yasin Birlik “Bu ülkede yaşayan her bir bireyin Çanakkale savaşının nasıl kazanıldığı bilmeleri gerekiyor. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin bu konuda çok daha şuurlu ve bilgi sahibi olmaları gerekli. Biz de mobil müze tırından derin duygularla ayrılıyoruz. Bu duyguyu yaşamamıza imkan sağlayan, emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.
Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı 20-21 Haziran tarihlerinde Kastamonu’nun Cide ilçesinde, 23-24-25 Haziran tarihlerinde Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

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