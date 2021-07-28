Çanakkale Valiliği Kovid-19 vaka artışıyla ilgili vatandaşları uyardı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte geçen hafta 100 bin kişide görülen vaka sayısının 21'den 31'e yükseldiği belirtildi.

İnceleme, gözlem ve denetlemelerde maske ile mesafe kuralına uyma konusunda tedbirin elden bırakıldığının gözlemlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekrar yüksek vakaları görmemek, tekrar kapanmamak için bir süre daha maskemizi takmak durumundayız. Kafeterya ve restoran başta olmak üzere tüm iş yerlerimizde ve düğün, nişan gibi etkinliklerde Sağlık Bakanlığımızın Kovid-19 rehberindeki tedbirlere uymamız gerekmektedir. Aşılama oranımız yüksek olsa da halen daha çok sayıda hemşehrimiz sırası gelmesine rağmen aşı olmamıştır. Lütfen kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için aşımızı olalım."

