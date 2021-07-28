YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale Valiliği Kovid-19 vaka artışıyla ilgili vatandaşları uyardı

Çanakkale Valiliği Kovid-19 vaka artışıyla ilgili vatandaşları uyardı

28.07.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Valiliği Kovid-19 vaka artışıyla ilgili vatandaşları uyardı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte geçen hafta 100 bin kişide görülen vaka sayısının 21'den 31'e yükseldiği belirtildi.

İnceleme, gözlem ve denetlemelerde maske ile mesafe kuralına uyma konusunda tedbirin elden bırakıldığının gözlemlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekrar yüksek vakaları görmemek, tekrar kapanmamak için bir süre daha maskemizi takmak durumundayız. Kafeterya ve restoran başta olmak üzere tüm iş yerlerimizde ve düğün, nişan gibi etkinliklerde Sağlık Bakanlığımızın Kovid-19 rehberindeki tedbirlere uymamız gerekmektedir. Aşılama oranımız yüksek olsa da halen daha çok sayıda hemşehrimiz sırası gelmesine rağmen aşı olmamıştır. Lütfen kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için aşımızı olalım."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERNokia 6310 efsanesi geri döndü! İşte modern versiyonuNokia 6310 efsanesi geri döndü! İşte modern versiyonu
GÜNCELLEME - Bozcaada'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldıGÜNCELLEME - Bozcaada'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 28 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:18
Sabah
06:02
Öğle
13:26
İkindi
17:20
Akşam
20:40
Yatsı
22:17

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Çarşamba

Marmara Eczanesi
Merkez
Özhan Eczanesi
Merkez
Batı Eczanesi
Kepez
Eda Eczanesi
Ayvacik
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Fatih Eczanesi
Bayramic
Sağlık Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti ve MHP'den İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

AK Parti ve MHP'den İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.