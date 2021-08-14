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Çanakkale Valiliği sel felaketinin yaşandığı Sinop'taki çalışmalara destek için bölgeye gemi gönderdi

14.08.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Valiliği sel felaketinin yaşandığı Sinop'taki çalışmalara destek için bölgeye gemi gönderdi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valiliğince GESTAŞ filosunda bulunan bir gemiyi sel felaketinin yaşandığı Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere bölgeye gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bir süredir kuvvetli sağanak yağışın etkisindeki Karadeniz Bölgesi'nde sel ve su baskınları yaşandığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda GESTAŞ filosunda bulunan "Kilitbahir" isimli geminin bölgede kullanılmak üzere Sinop'a gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sel felaketi sonrasında kara yollarının kapanması, köprülerin yıkılması ve yolların hasar görmesi nedeniyle bölgedeki bazı köylere ulaşımda güçlük çekilirken; Çanakkale Valiliği olarak İl Özel İdaresi şirketi GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ filosunda bulunan Kilitbahir adlı gemiyi, buradaki çalışmalara destek vermesi, kamu kurumları ve vatandaşlarımıza hizmet etmesi amacıyla Sinop Liman Başkanlığı hizmetine sunduk. Gemi, dün akşam saatlerinde Sinop'a gitmek üzere yola çıktı. Sinop ili merkezi ile Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent beldesi arasında 40 millik mesafede hizmet verecek Kilitbahir gemisiyle karayolu bağlantısı kesilen civar köylere, deniz yoluyla ulaşım sağlanacak. Gemide bölgedeki vatandaşların ihtiyacını karşılamak adına içme suları da yer alıyor."

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