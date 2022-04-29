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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, emniyet kemeri denetimine katıldı

29.04.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, emniyet kemeri denetimine katıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı tatili öncesi polis ve jandarma ekipleriyle emniyet kemeri denetimine katıldı.

Vali Aktaş, sürücülere, "Bayramınız kemerli olsun" yazılı broşürler dağıttı, direksiyonda oldukları sürece emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulundu.

Sürücüler ve araçta bulunan yolcularla sohbet eden Aktaş, küçük çocuklara şapka ve kırmızı düdük hediye etti.

Aktaş, gazetecilere, mesainin bitmesiyle birlikte ülke genelinde bayramdan dolayı trafik artışı görüldüğünü söyledi.

Vatandaşların sevdikleriyle bayramı geçirecekleri yerlere doğru hareket etmeye başladığını belirten Vali Aktaş, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde tüm Türkiye'de saat 18.00 itibarıyla 'Bayramınız kemerli olsun' mottosuyla bir trafik kampanyası yürütüyoruz. Biz de İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, jandarma ve emniyet trafik ekiplerimizle, vatandaşlarımızı Ezine ilçemiz girişinde durdurarak hem bayramlarını kutluyoruz hem de başta kemer olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda kendileriyle küçük bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Güvenli ve kemerli trafiklerde bayramda herkese kazasız belasız seyahatler ümit ediyorum."

Denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ile trafik ekipleri yer aldı.

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