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  4. Çanakkale ve Balıkesir'de üç ilçede eğitime kar engeli

Çanakkale ve Balıkesir'de üç ilçede eğitime kar engeli

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 07.01.2020 10:01 | Son Güncelleme

Çanakkale ve Balıkesir'de üç ilçede eğitime kar engeli

ÇANAKKALE/BALIKESİR (AA) - Çanakkale'nin Çan ve Ayvacık ile Balıkesir'in Balya ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çan'da tüm okullar, Ayvacık'ta da taşımalı eğitim merkezleri bir gün tatil edildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Balya ve çevresinde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımalı sistem kapsamında gelen öğrenciler için okulların bugün tatil edildiği duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Balya Eğitim Okul Tatil

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