Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünde şehitler anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümü nedeniyle Kartal Garnizon Şehitliğinde şehitleri anma programı düzenlendi.

Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen programa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Yavuz katıldı. Tören Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Ya-vuz’un şehitlikteki anıta çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından, Vali Şehmus Günaydın tarafından Şehitlik Anı Defteri’nin imzalanmasıyla sona erdi.

