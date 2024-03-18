YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Çanakkale Zaferi’nin 109. yılı Düzce’de törenle kutlandı

Çanakkale Zaferi’nin 109. yılı Düzce’de törenle kutlandı

İHA İHA
18.03.2024 11:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde Düzce’de anma programı düzenlendi.

Çanakkale Zaferi’nin 109. yılı Düzce’de törenle kutlandı

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Düzce’de anma programı Şehitlikte gerçekleştirildi. Tören, çelenk koyması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması sonrasında ise saygı atışı yapıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, “Bugün 18 Mart Şehitler Gününü idrak etmenin onur ve gururunu yaşıyor, ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten vatan için her bir cephede şehadet şerbetini içerek feda-i can eyleyen tüm şehitlerimizin huzurunda eğiliyorum. Tarihimizin her döneminde adını altın harflerle yazdıran tüm kahramanlar gibi sizlerde ilimizin tarihine adınızı altın harflerle yazdırdınız. Vatanımızın bağımsızlığı ile milli birlik ve beraberliğimiz adına sergilenen eşsiz kahramanlıklarla yazılan destanların her bir satırında emekleri olan aziz şehitlerimiz, milletimin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Bu vatan için şehit olmak ulaşabilecek en ulvi makamdır. Bu unvanla şereflenen kahramanlarımızın ve kıymetli ailelerinin hakkını ödeyemeyiz. Bizler onları her daim başımızın tacı bilerek aziz hatıralarını yüreğimizde minnetle taşıyoruz. Bu duygularla Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu aziz toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhlarınız şad, mekanlarınız ali olsun” dedi

Program Kur’an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesinin ardından, Şehit Kabirlerinin ziyaret edilerek karanfil bırakması ile son buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandıAdana ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı
Düzce’de ramazan dolu dolu yaşanıyorDüzce’de ramazan dolu dolu yaşanıyor
Varto’da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü programıVarto’da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü programı
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 18 Mart Pazartesi

İmsak
05:30
Sabah
06:55
Öğle
13:08
İkindi
16:31
Akşam
19:12
Yatsı
20:31

Düzce Nöbetçi Eczaneler18 Mart Pazartesi

Yasar eczanesi
Merkez
Nimet eczanesi
Akcakoca
Utku eczanesi
Merkez
Burak eczanesi
Merkez
Eczane erginyavuz eczanesi
Golyaka
Ahsen eczanesi
Merkez
Yardim eczanesi
Gumusova
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.