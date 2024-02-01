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Çanakkale’de 1.5 kilo uyuşturucu ile yakalanan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı

İHA İHA
01.02.2024 11:41 | Son Güncelleme:
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve 2 ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1.5 kilogram uyuşturucu ile yakalanan aralarında Özbekistan uyruklu kadın Shakhlo Ergasheva’nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Savcılıktan serbest bırakılan Özbekistan uyruklu kadın Shakhlo Ergashev ise sınır dışı edilmek üzere Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara geçit vermiyor. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il dışından kente getirilen uyuşturucu maddelerin satılmasını engellemek ve zehir tacirlerinin yakalanması için çalışma başlattı. Çanakkale, Lapseki ve Ayvacık ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 GK 743 ve 35 EF 265 plakalı araçlar ile şüphelilerin ikametlerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 11 gram metamfetamin, 1.565 gram esrar maddesi, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, öğütücü, 12 sentetik hap, hassas terazi, tabanca, 48 tabanca fişeği, 2 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Jandarma tarafında şüpheliler Özbekistan Shakhlo Ergasheva, S.F., H.A.P., H.A., E.Ö., E.G., S.K., Ö.Ö. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Özbekistan uyruklu Shakhlo Ergasheva savcılıktan serbest bırakıldı. Sınır dışı edilmek üzere Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Mahkemeye sevk edilen diğer şüphelilerden S.F., H.A.P., H.A., E.Ö. ve S.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüpheliler E.G. ve Ö.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ezine
Barbaros eczanesi
Merkez
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