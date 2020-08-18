YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale’de 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirildi

Çanakkale’de 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirildi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 18.08.2020 12:11 | Son Güncelleme

Çanakkale kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirildi.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde; dün saat 14.45 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesinde şüpheli bir aracı durdurdu.

Çanakkale’de 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirildi

Çanakkale kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde; dün saat 14.45 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan M.D., N.D. ve Ö.D. isimli şahıslar arabadan indirilerek araç içerisinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada; 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirildi.
Şüphelilere idari para cezası kesilirken, ele geçirilen atık yağlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Çanakkale’de 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor! Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor!
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor

Sevimli kuş artık emin ellerde

Sevimli kuş artık emin ellerde

Çanakkale Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:48
Sabah
06:22
Öğle
13:23
İkindi
17:10
Akşam
20:15
Yatsı
21:42

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Narin Eczanesi
Merkez
Troya Eczanesi
Merkez
Alınteri Eczanesi
Kepez
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Bayramiç Eczanesi
Bayramic
Mine Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Fener Rum Patriği Bartholomeos’tan Vali Aktaş’a ziyaret

Fener Rum Patriği Bartholomeos’tan Vali Aktaş’a ziyaret

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.