YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de 2 bin yıllık gladyatör rölyefi ve sütun tamburu ele geçirildi

Çanakkale'de 2 bin yıllık gladyatör rölyefi ve sütun tamburu ele geçirildi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 01.12.2020 10:45 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 2 bin yıllık gladyatör rölyefi ve sütun tamburu ele geçirildi

Çanakkale'de 2 bin yıllık gladyatör rölyefi ve sütun tamburu ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen gladyatör rölyefi ile sütun tamburu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, merkeze bağlı Kumkale köyünde N.G'ye ait eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.S. 1. yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen gladyatör okulu ya da gösteri alanını simgeleyen rölyef ile aynı sütun tamburuna ait parçayla 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Troya Müzesi görevlilerince incelenen rölyefin, Troya Antik Kenti'nde yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin önemli bir kanıt olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan ve haklarında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılan N.G ile Ö.K. daha sonra serbest bırakıldı.

Eserler Troya Müzesi yetkililerine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
Bir kentte daha okul öncesinde uzaktan eğitim kararıBir kentte daha okul öncesinde uzaktan eğitim kararı

Çanakkale Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:10
Öğle
13:08
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:20

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Aydın Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Kepez Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Şifa Eczanesi
Bayramic
Derman Eczanesi
Can
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.