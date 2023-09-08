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Çanakkale’de 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi

08.09.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı hazırlık toplantısı Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Çanakkale’de 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi

Kordon Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, daire müdürleri, okul müdürleri, okul aile birliği temsilcileri, Emniyet ve Jandarma personelleri katıldı.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı öncesi etkinlik ve verimliliğinin değerlendirilmesini sağlamak, bu değerlendirme süreçleri çerçevesinde ilgili tarafların iş birliği ve koordinasyonunda koruyucu, önleyici eğitim ve güvenlik tedbirlerinin yeterli seviyede alınmasını sağlamak için yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda,
İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz tarafından 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacak olan 2023-2024 eğitim- öğretim yılında okullarda yapılacak hazırlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2023-2024 eğitim-öğretim yılında okullarda alınan tedbirler hakkında katılımcılar bilgilendirildi.
İl genelinde eğitim öğretime başlayacak olan öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Vali İlhami Aktaş, “2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının ülkemize, ilimize, eğitim camiamıza ve velililerimize hayırlı olmasını diliyor, evlatlarımıza başarılar, öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyorum" dedi.

Toplantı görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

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