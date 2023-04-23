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Çanakkale’de 23 Nisan kutlamaları

23.04.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtında çelenk sunma töreni düzenledi.

Çanakkale’de 23 Nisan kutlamaları

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda saat 09.30’da tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, daire amirleri, gaziler, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz’ın iki öğrenci ile Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden tören, bir öğrencinin şiir okumasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, “Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğunun tüm dünyaya ilan edilişinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920, tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hediye edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, günboyu kent merkezinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

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Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

İmsak
04:46
Sabah
06:19
Öğle
13:18
İkindi
17:04
Akşam
20:07
Yatsı
21:34

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Pazar

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Merkez
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