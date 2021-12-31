Çanakkale'de 312 şişe sahte içki yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, satışa hazır halde 312 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak alkollü içki satışının önlenmesine yönelik Bayramiç'in Ağaçköy köyünde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir araç içine gizlenmiş satışa hazır halde 312 şişe sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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