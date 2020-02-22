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Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 22.02.2020 11:39 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Koyu açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botu durdurdu.

Bottaki 27 Afganistan, 9 Kongo ve 1 Filistin uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenler, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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