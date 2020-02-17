YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 17.02.2020 08:50 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları havadan kontrol çalışmaları kapsamında bir grubun lastik botla Ayvacık sahilinden denize açıldığını tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 28'i Afganistan, 10'u Angola uyruklu 38 kişi yakalanarak kıyıya getirildi.

Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakolunda işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandıGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandı
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayvacık çanakkale Sahil Güvenlik yasa dışı göç

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çanakkale Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
06:35
Sabah
07:59
Öğle
13:33
İkindi
16:29
Akşam
18:58
Yatsı
20:17

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Ata Eczanesi
Merkez
Özdemir Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Seda Eczanesi
Bayramic
Nur Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Öz, sanayi esnafını ziyaret etti

Başkan Öz, sanayi esnafını ziyaret etti

Çanakkaleli avcılar tavşan pilavında bir araya geldi

Çanakkaleli avcılar tavşan pilavında bir araya geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.