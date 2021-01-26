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Çanakkale’de 4 define şüphelisi yakalandı

26.01.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de 4 define şüphelisi yakalandı

Çanakkale’de, define aradığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Ocak Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Çanakkale Merkez Kızılkeçili köyü mevkii ormanlı alan içerisindeki park halinde bulunan bir araçtan şüphelenerek bölgeyi araştırmaya başladı.

Çanakkale’de, define aradığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Ocak Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Çanakkale Merkez Kızılkeçili köyü mevkii ormanlı alan içerisindeki park halinde bulunan bir araçtan şüphelenerek bölgeyi araştırmaya başladı. Araştırmalar neticesinde ellerinde dedektörle arama yaptığı tespit edilen C.K., U.F., B.A. ve Ş.E. isimli şahıslar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüphelilerin araç ve üst taramasında; 1 adet Glock marka 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 13 adet 9 mm çaplı fişek, 2 Adet dedektör, 1 adet portatif G-Pointer (Lazer noktalayıcı), 1 adet dedektör başlığı, 1 adet kulaklık, 1 adet batarya, 1 adet şarj adaptörü ve 1 adet keser ele geçirildi.
Silah ve diğer malzemelere jandarma tarafından el konulurken, 4 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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