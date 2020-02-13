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Çanakkale'de 5 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 13.02.2020 14:28 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 5 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 5 gündür haber alınamayan 69 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Kepez beldesindeki evinden 7 Şubat'ta ayrıldıktan sonra dönmeyen Mehmet Armağan Birgil'in yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.

Aramalarda bu kişiye ait herhangi bir ize rastlanamaması üzerine, kullandığı cep telefonuyla ilgili telekomünikasyon şirketinden yardım istendi.

En son telefon sinyalinin Hava Radar ve Mevzi Komutanlığı civarında olduğu tespit edilince aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince söz konusu arazide bulunan Birgil'in cesedinin, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceset çanakkale Kayıp

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