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Çanakkale’de 5 kadını elle taciz eden zanlı adliyeye sevk edildi

18.01.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de, 5 kadını elle taciz ettiği öne sürülen ‘cinsel saldırı’ şüphelisi gözaltına alındı.

Çanakkale’de, 5 kadını elle taciz ettiği öne sürülen ‘cinsel saldırı’ şüphelisi gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
Olay, geçtiğimiz gün Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Yahya Çavuş Sokak ile Mehmet Çavuş Sokak üzerinde meydana geldi. Mavi bir yağmurluk giyen ve kapüşonuyla yüzünü gizlemeye çalışan şüpheli H.E.’nin saat 17.30 sıralarında 5 farklı kadını elle taciz ettiği öne sürüldü. Mağdur kadınlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınların şikayeti üzerine bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, H.E. isimli zanlının kimliği belirledi.
5 kadını elle taciz ettiği öne sürülen H.E., mağdur kadınlar tarafından da teşhis edildi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

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