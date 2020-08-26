Çanakkale’de 551 adet sahte bandrollü içki ele geçirildi

Çanakkale’de bir iş yerine yapılan operasyonda 551 şişe sahte bandrollü alkol ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Çanakkale’de dün Çanakkale Defterdarlık Müdürlüğü görevlileriyle birlikte S.S. adlı bir şahsın iş yerinde denetim yapan polis ekipleri, 22 adet 35 cl’lik sahte bandrollü viski olduğunu tespit ettiler.

S.S. hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli işlem yapılırken, içkileri de Z.T. adlı bir şahıstan aldığını belirtti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Z.T. adlı şahsın deposuna baskın düzenledi. Depo içerisinde yapılan aramada; 35 cl’lik 136 adet sahte bandrollü viski, 100 cl’lik 60 şişe sahte bandrollü viski ve 100 cl’lik 333 şişe sahte bandrollü Cin ele geçirildi. Toplamda 551 şişe sahte bandrollü içkiye el konulurken, S.S. ile Z.T. adlı şahıslara 5607 SKM suçu kapsamında yasal işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, serbest bırakıldı.

