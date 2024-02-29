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Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen yakalandı

AA AA
29.02.2024 14:49
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Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık ilçelerinde 73 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, insan kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Ayvacık'ın Kösedere köyü, Babadere köyü, Küçükkuyu beldesi Mıhlı Yol Kontrol noktalarında belirlenen mevkilerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 2 araçta Afganistan uyruklu 37'si çocuk, 73 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişiler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan V.Ş.S, A.Ş, K.S, H.B. ve O.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muhafazaya alınan 2 araç ile sürat botları ise yediemin otoparkına çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale jandarma operasyon

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