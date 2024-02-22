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Çanakkale'de 75 düzensiz göçmen yakalandı

AA AA
22.02.2024 13:37 | Son Güncelleme:
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Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık ilçelerinde 75 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, insan kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Ezine'nin Akçakeçili köyü Aktaş Ovası mevkisi, Ayvacık'ın Babadere ve Korubaşı köyleri ile Çanakkale-İzmir kara yolunun Kuruçeşme mevkilerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 34 ESL 915, 17 RA 900, 34 SG 3520, 45 ANN 004 ve 34 EDG 438 plakalı araçlarda Afganistan uyruklu 23'ü çocuk 75 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişiler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ü, A.A, U.T, E.T. ve A.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muhafazaya alınan 5 araç ise yediemin otoparkına çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ayvacık Ezine operasyon

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