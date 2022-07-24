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Çanakkale'de Ahbap gönüllüleri çevre temizliği yaptı

24.07.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de Ahbap gönüllüleri çevre temizliği yaptı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de faaliyet gösteren Ahbap gönüllüleri, çevre temizliği gerçekleştirdi.

Yeni Kordon bölgesinde bir araya gelen gönüllüler, "Kirletme, temizle" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlikte katılımcılar, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmayla çevreyi atıklardan temizledi.

Çanakkale Ahbap Gönüllüleri Çevre Çalışma Grubu Başkanı Derya Yılmaz, AA muhabirine, kentte çok yoğun olarak kullanılan bir bölgeyi gönüllüler ile birlikte temizlediklerini söyledi.

Yaklaşık 50 torba çöp topladıklarını aktaran Yılmaz, kendilerine destek veren ekip üyelerine teşekkür ederek, "Atık sayısı ve çeşidi arttıkça doğanın gücü de azalıyor. Bizler de doğanın gücü olmak için, temiz bir çevre ve yaşanılır bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Umarım Ahbapların bu çabasını gören insanlar da buna ortak olur." diye konuştu.

Çanakkale'de Ahbap gönüllüleri çevre temizliği yaptı

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