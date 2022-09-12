Çanakkale'de aidat kavgasında ölen yönetici yardımcısının darp anı güvenlik kamerasında

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde apartman aidatı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden apartman yönetici yardımcısının darbedilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Gelibolu'da 24 Ağustos'ta aidat borcu nedeniyle çıkan tartışmanın ardından darbedilerek hayatını kaybeden apartman yönetici yardımcısı Ahmet Koç'un ofisine T.B. ile O.Y. ve kardeşi S.Y'nin geldikleri görülüyor.

Kayıtlara zanlıların Koç'a saldırıp darbetmeye başladıkları yansıyor.

Koç'u bir süre sürükleyen ve kapıdan dışarı çıkararak darbetmeye devam ettikleri görülen zanlıların bölgeden uzaklaştıkları görüntüde yer alıyor.

Olayın ardından gözaltına alınan O.Y. ve SY'nin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı, T.B'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.



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