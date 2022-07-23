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Çanakkale'de boğulan koro şefi Muammer Tan'ın cenazesi toprağa verildi

23.07.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de boğulan koro şefi Muammer Tan'ın cenazesi toprağa verildi

Çanakkale'de boğulan koro şefi Muammer Tan'ın cenazesi toprağa verildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden 76 yaşındaki koro şefi Muammer Tan, son yolculuğuna uğurlandı.

Kumburun köyünün Taşkapı sahilindeki yazlığının önünde denize girdiği sırada boğularak yaşamını yitiren Çanakkale Belediyesi Hoş Sada Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Tan için Necippaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Muammer Tan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ezine ilçesindeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye, Tan'ın yakınları ile Çanakkale Belediye Başkan Vekili Kamber Koç ve koro arkadaşları katıldı.

Muammer Tan, dün Kumburun köyündeki yazlık evinin önünde denize girdiği sırada boğularak hayatını kaybetmişti.

Çanakkale'de boğulan koro şefi Muammer Tan'ın cenazesi toprağa verildi

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