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Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

23.07.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

ÇANAKKALE (AA) - Ezine'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Derbentbaşı köyü yakınlarındaki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için 2 uçak ve 3 helikopterle havadan, 17 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı ve çok sayıda personelle karadan çalışma başlatıldı.

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yangın Çanakkale

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