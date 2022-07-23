Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

ÇANAKKALE (AA) - Ezine'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Derbentbaşı köyü yakınlarındaki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için 2 uçak ve 3 helikopterle havadan, 17 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı ve çok sayıda personelle karadan çalışma başlatıldı.
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