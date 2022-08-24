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Çanakkale'de debisi yükselen çaya düşen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı

24.08.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de debisi yükselen çaya düşen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı

Çanakkale'de debisi yükselen çaya düşen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çaya düşen otomobilin içindeki iki kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ezine ilçe merkezinde bulunan Akçin Çayı'nın debisi, bölgede 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak dolayısıyla yükseldi.

Akköy Geçidi olarak bilenen bölgeden geçmeye çalışan ve içinde iki kişinin bulunduğu otomobil, akıntıya kapılıp çaya düştü. Durumun Ezine Belediyesi Acil Durum Koordinasyon Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bir bölümü suya batan otomobil ile aracın içinde bulunan Sadık Yönden (55) ve Hüseyin Dönmez (62) ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yönden ve Dönmez daha sonra tedbir amaçlı olarak Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı bölgede 2019'da yaşanan olayda lise öğrencisi 4 öğrenci araçlarının suya kapılması sonucu hayatını kaybetmişti.

Çanakkale'de debisi yükselen çaya düşen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı

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