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Çanakkale'de deve güreşleri renkli görüntülere sahne oldu

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 23.02.2020 15:58 | Son Güncelleme

Çanakkale'de deve güreşleri renkli görüntülere sahne oldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde geleneksel deve güreşi etkinliği gerçekleştirildi.

Bayramiç Belediyesi tarafından ilçedeki panayır alanında düzenlenen, 160 deve sahibinin hayvanlarıyla katıldığı güreşleri yaklaşık 8 bin kişi izledi.

Develerin kıyasıya mücadeleleri renkli görüntülere sahne olurken, sahiplerinin süsledikleri hayvanlarının birinci olabilmesi için yaşadıkları heyecan dikkati çekti.

Belediye Başkanı Mert Uygun, etkinlikte yaptığı konuşmada, güreşlere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Deve güreşlerinin atalarından miras kaldığını vurgulayan Uygun, "Deve güreşlerinin kendine özgü kuralları ve geleneği var. Girdiği kalpten çıkmayan deve güreşlerinin ilçemizde de çok sayıda seveni bulunuyor. Deve güreşine sevgi besleyen bir insanın hayvanlara kötü davranacağını düşünemem." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, güreşen develerin sahiplerine protokol üyeleri tarafından kupaları takdim edildi.

Güreşleri, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ermiş, İl Genel Meclisi Başkanı Sadık Göğüsgeren de izledi.

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Anahtar Kelimeler:
çanakkale Deve Güreşi

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