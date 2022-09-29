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Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

29.09.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Recep Sezgin (56) idaresindeki 17 YE 819 plakalı traktör, Karaibrahimler köyü yakınında hayvan ağılının bahçesinde sürücüsünün manevra yaptığı sırada devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü Sezgin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sezgin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Çanakkale Bayramiç traktör kaza

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