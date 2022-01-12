Çanakkale'de ekipler köy yollarının kardan kapanmaması için çalışıyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

İl genelinde gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki yerleşim alanları beyaz örtüyle kaplandı.

Özel İdare ekipleri, Lapseki ilçesinin Dumanlı Dağ mevkisinde bulunan köylere ulaşımın sağlandığı yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Ekipler, zincir taktıkları araçlarıyla köy yollarının kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları görevlileri de ana bağlantı yollarında tuzlama faaliyetleri ve temizlik çalışmaları için hazır bekliyor.



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