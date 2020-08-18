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Çanakkale’de elektrik kesintisi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 18.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, enerji nakil hatlarında yapılacak bakım onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ)’dan yapılan yazılı açıklamada; enerji nakil hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 19 Ağustos Çarşamba günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Barbaros Mahallesi; Gonca sokak, Şehit Sunay Biçer sokak, Menek 2.

Çanakkale’de elektrik kesintisi

Çanakkale’de, enerji nakil hatlarında yapılacak bakım onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ)’dan yapılan yazılı açıklamada; enerji nakil hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 19 Ağustos Çarşamba günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Barbaros Mahallesi; Gonca sokak, Şehit Sunay Biçer sokak, Menek 2. sokak, Kayalar sokak, Şehit Saadettin Çoban sokak, Hayat sokak, Sümbül sokak, Yeşilırmak sokak, Çoruh sokak, Nergiz sokak, Nar sokak, Ceviz sokak ve Gonca sokağın bir kısmında elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
Yetkililer, elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.

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