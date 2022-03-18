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Çanakkale'de fener alayı düzenlendi

18.03.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de fener alayı düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Çanakkale Valiliği tarafından kutlama programı kapsamında yapılan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve fener taşıyan grup, İnönü Caddesi ve Kordon boyunda yürüyerek Morabbin Parkı'na ulaştı.

Binlerce kişi, Boğaz ve Garnizon Komutanlığının bandosu eşliğinde marşlar söyleyip ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

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Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 18 Mart Cuma

İmsak
05:51
Sabah
07:15
Öğle
13:28
İkindi
16:50
Akşam
19:30
Yatsı
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