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Çanakkale'de geminin omurga bölümüne gizlenmiş 25 kilogram kokain ele geçirildi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 22.08.2020 14:36 | Son Güncelleme

Panama bandıralı geminin 2 kaptanının da aralarında olduğu 7 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Panama bandıralı bir gemiye gizlenmiş 25 kilogram kokain ele geçiren ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma kapsamında bir gemi takibe alındı.

Biga Limanı'na gelen geminin etrafında bir botun dolaşması üzerine, durumdan şüphelenen ekipler gemiyi uzaktan izledi.

Geminin, karina (omurga) bölümünde sonradan özel olarak yapıldığı belirlenen tankın tespit edilmesinin ardından da operasyon başlatıldı.

Çok sayıda polis, dalgıç ve sahil güvenlik su altı ekibinin katıldığı operasyonda, Kolombiya'dan gelen 292 metre boyundaki "Frontier Falcon" geminin karina bölgesine gizlenmiş 25 kilogram kokain bulundu. Söz konusu tank ise görevli ekiplerce çıkarıldı.

Geminin Filipinler uyruklu birinci kaptanı A.C.C. ile ikinci kaptan J.P.O, çarkçıbaşı G.P.A. ve diğer şüpheliler M.K, S.Ö, R.K. ile M.E.V. gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

Polisin, geminin diğer bölümleriyle ilgili incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

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