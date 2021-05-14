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Çanakkale'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

14.05.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Tahtakuşlar köyünün muhtarı Hasan Bozkurt, köyün eski muhtarı Hasan İşgören, Mustafa Kapan (80) ve Ali Topal (74), 09 AP 380 plakalı hafif ticari araçla birlikte Kazdağları'nda gezmeye çıktı.

Bozkurt idaresindeki araçla Kazdağları'nda bir süre dolaşan ve Bayramiç'e bağlı Evciler köyüne uğrayan 4 kişi daha sonra dönüşe geçti.

Kazdağları'nın Düden mevkisi Yosunluçeşme bölgesine geldiğinde araç kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Bunun üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve belediye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kalbi duran Ali Topal'a uzun süre müdahale etti ancak Topal olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar ise ambulansla kaldırıldıkları Bayramiç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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