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Çanakkale’de havadan trafik denetimleri

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 07.05.2020 10:13 | Son Güncelleme

Çanakkale’de havadan gerçekleştirilen trafik denetimlerinde hatalı bulunan 10 sürücüye 3 bin 972 lira idari para cezası yazılırken, 6 araç da trafikten men edildi.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri 04 Mayıs Pazartesi günü 11.00-13.00 saatleri arasında helikopter ile havadan trafik denetim faaliyeti gerçekleştirdi.İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan; Erenköy Teyfikiye yol kontrol noktası, Bayramiç-Çan yolu yol kontrol noktası, Çan-Biga yolu yol kontrol noktası, Çardak Feribot İskelesi yol kontrol noktası ile Umurbey il yolu yol kontrol noktalarında eş zamanlı olarak jandarma trafik ve asayiş timleri trafik yönünden denetim gerçekleştirdi.Yapılan denetim sonucunda; toplam 214 araç sorgusu yapıldı.

Çanakkale’de havadan gerçekleştirilen trafik denetimlerinde hatalı bulunan 10 sürücüye 3 bin 972 lira idari para cezası yazılırken, 6 araç da trafikten men edildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri 04 Mayıs Pazartesi günü 11.00-13.00 saatleri arasında helikopter ile havadan trafik denetim faaliyeti gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan; Erenköy Teyfikiye yol kontrol noktası, Bayramiç-Çan yolu yol kontrol noktası, Çan-Biga yolu yol kontrol noktası, Çardak Feribot İskelesi yol kontrol noktası ile Umurbey il yolu yol kontrol noktalarında eş zamanlı olarak jandarma trafik ve asayiş timleri trafik yönünden denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetim sonucunda; toplam 214 araç sorgusu yapıldı. Kusurlu görülen 10 sürücüsüne 3 bin 972 lira idari para cezası kesilirken, 6 araç da trafikten men edildi.
Öte yandan denetimler boyunca trafikteki araç sayısının çok az olduğu, vatandaşların pandemi tedbirlerine uyduğu görüldü.

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Yatsı
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Çetin Eczanesi
Merkez
Göker Eczanesi
Merkez
Barbaros Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Çakır Eczanesi
Ayvacik
Şifa Eczanesi
Bayramic
Merve Eczanesi
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