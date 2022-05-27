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Çanakkale'de hırsızlık şüphelisi 12 kişi gözaltına alındı

27.05.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de hırsızlık şüphelisi 12 kişi gözaltına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de meydana gelen 28 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 12 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ve jandarma bölgesindeki motosiklet, bisiklet, su motoru, kalorifer peteği ve demir hırsızlığı gibi olaylara ilişkin 3 ay çalışma yürüttü.

Teknik takibin de yapıldığı çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, biri Türkmenistan uyruklu 12 zanlı gözaltına alındı.

Kentteki 28 hırsızlık olayının şüphelisi oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 tüfek, 3 tabanca, 58 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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