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Çanakkale’de horoz cinsi kuru fasulye tohumu dağıtıldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 07.05.2020 14:44 | Son Güncelleme

Çanakkale’de sertifikalı horoz cinsi kuru fasulye tohumu dağıtıldı.Çanakkale’nin Karacaören köyünde, Tarım ve Orman Bakanlığı destekli, sertifikalı horoz cinsi kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.Kuru Fasulye Tohum dağıtımına; Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kaya, Çanakkale Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Yasemin Kaya, Bitkisel Şube Müdürü Başak Egesel, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit İldeniz, Karacaören Köy Muhtarı Mustafa Büyüksöylemez, Kurum Personelleri ve üreticiler katıldı.Tohum dağıtımında kısa bir açıklama yapan Çanakkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kaya, “Projenin sahiplenilmesi ve başarılı olması durumunda önümüzdeki yıllarda bu tarzda tohum desteklerinin daha da artabileceğini düşünmekteyim.

Çanakkale’de sertifikalı horoz cinsi kuru fasulye tohumu dağıtıldı.
Çanakkale’nin Karacaören köyünde, Tarım ve Orman Bakanlığı destekli, sertifikalı horoz cinsi kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.
Kuru Fasulye Tohum dağıtımına; Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kaya, Çanakkale Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Yasemin Kaya, Bitkisel Şube Müdürü Başak Egesel, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit İldeniz, Karacaören Köy Muhtarı Mustafa Büyüksöylemez, Kurum Personelleri ve üreticiler katıldı.
Tohum dağıtımında kısa bir açıklama yapan Çanakkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kaya, “Projenin sahiplenilmesi ve başarılı olması durumunda önümüzdeki yıllarda bu tarzda tohum desteklerinin daha da artabileceğini düşünmekteyim. Bu yıl, bu proje teşvik edilebilmesi ve örnek olabilmesi amacıyla geliştirilmiş bir proje. Bakanlığımızın geliştirdiği bu projeyi biz de çok kıymetli buluyoruz. Bu projede bir emek var, bu emekten dolayı bile projeye sahip çıkılmasını düşünüyorum. Bu proje bugün gelişmiş bir olay değil. 5 6 Ay öncesinde çalışmaların yapıldığı bir proje. Bu çalışmaların karşılığı, hasat zamanında ürün olarak alındığında, buradaki teşkilatların çalışma arzusunu artıracak ve Bakanlığımızın da bu şekilde teşviklerini arttıracağını düşünmekteyim. Projeden yararlanan üreticilere başarılar diliyorum. İnşallah verimli ve bereketli bir yıl olsun” dedi.

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Sabah
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Öğle
13:16
İkindi
17:08
Akşam
20:22
Yatsı
21:55

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Merkez
Göker Eczanesi
Merkez
Barbaros Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Çakır Eczanesi
Ayvacik
Şifa Eczanesi
Bayramic
Merve Eczanesi
Biga
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