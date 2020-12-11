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Çanakkale'de içi tütünle doldurulmuş 16 bin makaron ele geçirildi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 11.12.2020 16:57 | Son Güncelleme

Çanakkale'de içi tütünle doldurulmuş 16 bin makaron ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda içi tütün doldurulmuş 16 bin makaron ele geçirildi, bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayvacık ilçesinde tütün ve tütün ürünleri kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen iş yeri ile sahibine ait ikamet ve araca düzenlenen operasyonda içi tütün doldurulmuş 16 bin makaron, 210 paket makaron, 49 gümrük kaçağı çakmak, 4 bin 800 bandrolleri kesilmiş vaziyette boş makaron ve değişik markalarda bandrolleri kesilmiş 19 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan F.G. hakkında adli işlem yapıldı.

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