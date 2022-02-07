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Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

07.02.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Nail T'nin kullandığı 17 AAV 746 plakalı otomobil, Kaldırımbaşı Kavşağı'nda Mehmet Yılmaz idaresindeki 17 AAB 808 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Yılmaz, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nail T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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